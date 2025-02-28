Sakarya'da Özel Gereksinimli Çocuklar için Ramazan Etkinliği - Son Dakika
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Sakarya'da Özel Gereksinimli Çocuklar için Ramazan Etkinliği

Sakarya\'da Özel Gereksinimli Çocuklar için Ramazan Etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için 'Ramazan'a Hoş Geldin' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Ramazan'ın maneviyatı yaşatılarak çocuklara keyifli anlar sunuldu.

28.02.2025 15:34  Güncelleme: 15:36
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM'de özel gereksinimli çocuklarla rengarenk bir "Ramazan'a Hoş Geldin" etkinliği düzenledi. Bu çatı altında Ramazan'ın maneviyatını yaşatmak için her gün farklı etkinlikler yapılacak. Hazırlanan etkinlik programı da çizelge olarak dağıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Ramazan ayını rengarenk geçen, yüzlerde tebessüm oluşturan bir "hoş geldin" programıyla karşıladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Ramazan'ın heyecanını birlikte yaşadı. Etkinlik çerçevesinde, özel gereksinimli çocuklar bir "Ramazan Köşesi" oluşturdu. Mutfak Atölyesi'nde ise geleneksel Ramazan şerbeti hazırlandı ve tüm SGM çalışanlarına ikram edildi.

Manevi atmosferin yaşandığı, güzlerde tebessümün oluştuğu ve keyifli geçen programda Ramazan'da yapılacak etkinlikler de çizelge olarak dağıtıldı. Engelsiz Hobi Atölyeleri, özel bireylerin sosyal hayata katılmasını sağlamak, öğrencileri psikolojik olarak güçlü bir geleceğe hazırlayan programlarına devam edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Özel Gereksinimli Çocuklar için Ramazan Etkinliği - Son Dakika

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