Sakarya'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklara Neşe ve Eğitim Bir Arada - Son Dakika
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Sakarya'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklara Neşe ve Eğitim Bir Arada

Sakarya\'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklara Neşe ve Eğitim Bir Arada

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle çocuklara mutluluk ve öğrenme fırsatları sundu. Camilerde gerçekleştirilen programlarda miniklere Hacivat-Karagöz gösterisi, çeşitli oyunlar ve ikramlarla dolu anlar yaşatıldı.

28.03.2025 16:44  Güncelleme: 16:48
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler minik kalplere mutluluk kattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, minik kalplerde tebessüm bıraktı. Ramazan ayının manevi coşkusunu çocuklarla buluşturmak amacıyla şehir genelinde gerçekleştirilen birbirinden özel etkinliklerde çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadı. Şehrin farklı noktalarındaki camilerde düzenlenen Çocuklarla Ramazan'ın Neşesi programlarında teravih namazı ve sonrasında çeşitli etkinlikler miniklerle buluştu. Geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisi, halat çekme oyunu ve balon şelalesi gösterisi miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Programda ayrıca camiden çıkan çocuklara hoş bir sürpriz yapılarak ayakkabılarının içine çikolatalar yerleştirildi. Cami avlusunda ise teravih namazı sonrası lokum, Osmanlı macunu ve çay ikramında bulunuldu. Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara oruç kavramı ve Ramazan ayının önemi hakkında bilgi verildi. Davulcu, maniler, sahur, hurma, zemzem, iftar, ezan, oruç kavramlarının renkli etkinliklerle işlendiği programlara 9 okuldan 300 kişi katıldı. "Gölgeden Gelen Neşe: Hacivat ve Karagöz Sahnede" programında ise Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu 9 ilçede okullara giderek öğrencilerle buluştu. Geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası olan Hacivat-Karagöz, çocuklara neşe, eğlence oldu ve geleneksel kültürü renkli yöntemlerle aktardı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Ramazan Etkinlikleri: Çocuklara Neşe ve Eğitim Bir Arada - Son Dakika

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