Sakarya'da sel kurbanlık hayvanları da vurdu - Son Dakika
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Sakarya'da sel kurbanlık hayvanları da vurdu

30.06.2022 00:58
Sakarya'da sel kurbanlık hayvanları da vurdu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan yağışla birlikte yaşanan sel felaketinde kurbanlık hayvanlarda zarar gördü.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan yağışla birlikte yaşanan sel felaketinde kurbanlık hayvanlarda zarar gördü. Bölgede sele kapılan 7 tane hayvan ile ahırda bulunan diğer hayvanların zarar görmemesi için mahalleli seferber oldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yağışla birlikte yükselen dereler su taşkınlarına sebep oldu. Demiraçma, Alandere ve Açmabaşı Mahallelerinde yollar, tarım arazileri, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Alandere Mahallesi'nde besicilik yapan Erdal Sarıhan isimli vatandaşında 7 tane kurbanlık hayvanı sele kapıldı. Sarıhan ile komşuları sele kapılan ve ahırda bulunan diğer hayvanları kurtarabilmek için seferber oldu. Ahırında bulunan yaklaşık 15 hayvanı kurtaran Sarıhan, sele kapılan bazı kurbanlıklarda ise yaralanmalar olduğunu aktardı. Öte yandan, Erdal Sarıhan selin geldiği anda hayvanlarının yardımına gittiği anları da cep telefonu ile kayıt altına aldı.

"Aniden bastıran sel hayvanların boyunu aşmaya başladı"

Sel anında yaşadıklarını anlatan Sarıhan, "Burada seneye ve bu sene kurban olacak 15 hayvanımız var. Açık besi yapıyoruz bu alanda. Sel aniden bastırdı ve hayvanların boyunu aşmaya başladı. Bazılarını arkadaşların, komşuların yardımı ile birlikte yukarılara, yüksek yerlere çıkarttık. Bazıları da sele kapılıp 100-200 metre sürüklendi. Hayvanlardan bazılarının gözünde yaralanmalar oldu, bazılarının ise boynuzlarında kırıklar oluştu. Allah'a şükürler olsun komşularımızın da yardımıyla can kaybı olmadan kurbanlık hayvanlarımızı kurtardık. Sel o kadar şiddetliydi ki beraberinde hayvanlarımızı sürükledi, o korku bize yetti, endişeli bir durum yaşadık" dedi.

"7 tanesi sele kapıldı"

Sele kapılan hayvanlarını komşularının yardımı ile kurtardığını ifade eden Erdal Sarıhan, "Sel biranda geldi, hayvanlar açık ahırdaydı. 7 tanesi sele kapıldı ama sağ olsun arkadaşlarımızla, komşularımızla birlikte mahallenin belli yerlerinden topladık. Bu sel felaketinin yaşanmaması için mahallemizde bulunan kanalların biraz daha derinleştirilmesi lazım. Bazı hayvanlarımız yaralandı. Kurbanlık olarak sattıklarımızın telafisini mal sahiplerine telefon ederek söyleyeceğiz, gerekenleri değiştireceğiz. Çünkü gözü kör olan ve boynuzu kırılandan kurban olmuyor. Sel biranda geldi, yapacak bir şey yok her şey Allah'tan geliyor. Ama burada valimiz, kaymakamımız, ilçe tarım müdürümüze çok teşekkür ediyorum, bu süreçte yanımızda oldular. Silajlarımız, yemlerimiz ve samanlarımız gitti, bunların telafisinin edileceğini söylediler" diye konuştu.

"15 hayvanı sel sularından zor şartlarda kurtardık"

Sel esnasında hayvanların kurtarılmasına yardımcı olan Orhan İkiz ise, "Erdal abi sel esnasında bana telefon etti ve hemen geldik yardım için. 15 tane hayvanı sel sularından zor şartlarda kurtardık. Hayvanlarda yaralanmalar oldu. Selin korkusu bize yetti. Biranda yaklaşık 1 buçuk 2 metre boyuna yükseldi sular. Kendi canımızın yanında hayvanları nasıl kurtaracağımızı da şaşırdık. Allah'a şükür bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Kocaali, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da sel kurbanlık hayvanları da vurdu - Son Dakika

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