Sakarya'da Seyyar Demircilik Yapan Adam Vatandaşlara Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Sakarya'da Seyyar Demircilik Yapan Adam Vatandaşlara Hizmet Veriyor

Sakarya\'da Seyyar Demircilik Yapan Adam Vatandaşlara Hizmet Veriyor

Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde seyyar tezgahta hizmet veren 51 yaşındaki Yılmaz Yanık, dedesinden ve babasından kalma demircilik mesleğini sürdürerek mahalle sakinlerinin gereçlerini tamirat ve tadilat yaparak geçimini sağlıyor. Eşi de kendisine yardımcı olan Yanık, vatandaşların memnuniyetiyle işini sürdürüyor.

28.04.2024 12:32
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Sakarya'da seyyar demircilik yapan 51 yaşındaki adam, Akyazı ve Hendek ilçelerinin mahallelerinde kurduğu tezgahta vatandaşlara hizmet veriyor.

Dede ve babasından kalma demircilik mesleğini 40 yıldır sürdüren 51 yaşındaki Yılmaz Yanık, Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinin mahallelerinde kurduğu seyyar tezgahta sürdürüyor. Çırağı olmadığı için eşiyle işini icra eden yanık, mahalle sakinlerinin gereçlerini tamirat ve tadilat yaparak elde ettiği kazançla geçimini sağlıyor. Eşine melekte yardımcı olan Songül Yanık, "Eşime yardım ediyorum, akşam saatlerinde ise evimize gidiyoruz. Çok yoğun olduğu zamanlar da ise kalıyoruz hatta şuan çok yoğun bir zaman ve kalmak zorundayız. İyi ve kötü insanlarla karşılaşıyoruz ama çok şükür bir sıkıntımız yok" dedi.

"Mahallelere tezgah kurarak geçimimizi sağlıyoruz"

11 yaşında dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği devam ettiren Yılmaz Yanık, "Bu bize dede ve babadan kalma bir mesleğimiz. Mahalleleri gezerek vatandaşların bağ ve bahçede kullandığı kazma, çapa, tırmık gibi gereçlerin tamiratını yapıyoruz. Mahallelere tezgah kurarak geçimimizi sağlıyoruz. Eşim bana yardımcı oluyor, ikili bir şekilde mesleği yapıyoruz. Vatandaşlar benden memnun bende onlardan memnunum neticede onların işini yapıyoruz. İyi, kötü paramızı kazanıp geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Seyyar Demircilik Yapan Adam Vatandaşlara Hizmet Veriyor - Son Dakika

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