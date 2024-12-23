Sakarya'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Kampüsü Kuruluyor - Son Dakika
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Sakarya'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Kampüsü Kuruluyor

Sakarya\'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Kampüsü Kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Karakamış'ta 87 dönüm arazi üzerinde 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü' projesini hayata geçiriyor. Proje, 8 bin 500 can dostuna huzurlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.

23.12.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Karakamış'ta 87 dönüm arazi üzerinde 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü'nü hayata geçiriyor. İlkleri temsil edecek kedi-köpek oteli, köpek parkı, padok alanı, pati kafe, pati shop, amfi sahne, hayvanlar alemi kütüphanesinin içerisinde olacağı Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projesiyle aynı anda tam 8 bin 500 can dostuna doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli bir yaşam sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının her an yanında olmak, onların yaşamını kolaylaştırmak ve güvenliğini sağlamak için Yusuf Alemdar öncülüğünde örnek projeleri bir-bir hayata geçiriyor. Büyükşehir, bölgenin en kapsamlı tesisi olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden sonra bu kez can dostlarına daha sağlıklı, huzurlu ve doğayla iç içe yaşaması için önemli bir projeye imza atıyor. Son teknolojiyle donatılan, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'yle sokak hayvanlara uzman isimlerin eliyle şifa dağıtan Büyükşehir, buradaki süreci tamamlanan sokaktaki dostların huzurla yaşayabileceği Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü inşa edecek.

Aynı zamanda rehabilitasyon merkezinde sağlığına kavuşan, psikolojik olarak hazırlayan can dostları tüm mecralarda yayınlanan Pati İzi uygulamasıyla yuva sahibi yapan ve bu çalışmayla da Türkiye'de örnek olan ekipler, Adapazarı Karakamış'ta 87 dönüm (87 bin metrekare) alan içinde bir yaşam alanı kuracak. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunundaki düzenlemeyle başlatılan proje, aynı anda 8 bin 500 can dostuna ev sahipliği yapabilecek ve onların doğayla iç içe, huzurla yaşamaların imkan tanıyacak. Geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılacak olan barınaklar, doğal su kaynaklarından beslenen sulama sistemleri, ekolojik dengeleri koruyacak bitki örtüsüyle sokak hayvanlarına tam anlamıyla bir doğal yaşam tahsis edilecek.

Proje içerisinde köpek parkı, kedi-köpek oteli özgürce hareket edilebilen padok alanı, sahiplendirme alanı, oyun oynayabilecekleri köpek parkı, keyifle vakit geçirebilecekleri Pati Kafe, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Pati Shop, engelli dostlar için özel yaşam alanları, açık hava amfi sahnesi, çocuk oyun alanları, hayvanlar alemi kütüphanesi, idari ve teknik donatı alanları yer alacak. Türkiye'ye örnek olacak Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Alemdar, "Projede çalışmalarımız başladı. 80 dönümlük alanda şu anda parselizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar sonrası tel çit örerek doğal yaşam alanlarını oluşturmuş olacağız. Ardından proje kapsamında içerisinde pati kafe, pet shop, çocuk oyun alanları, açık hava amfi sahnesi, hayvanlar alemi kütüphanesi, idari ve teknik odaların yer aldığı sosyal donatı alanlarının yapımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarına yönelik çok özel bir adım attıklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Bu dünyada her canlının yaşama hakkı var. Bizler bütün hayvanları sevmemiz gerekiyor, kollamamız, onlara gerektiği gibi davranmamız gerekiyor. Hayvanların doğal yaşam alanlarını yeniden kazandırmak ve onlara güvenli bir ortam sağlamak, sadece bugünün değil, geleceğin dünyası için de büyük bir anlam taşır. Bu anlamda can dostlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurarak Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projesini hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Kampüsü Kuruluyor - Son Dakika

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