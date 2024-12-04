Sakarya'da Su Kayıplarını Önlemek İçin Önemli Adımlar Atılıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Su Kayıplarını Önlemek İçin Önemli Adımlar Atılıyor

Sakarya\'da Su Kayıplarını Önlemek İçin Önemli Adımlar Atılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü vesilesiyle su kayıplarını minimum seviyeye indirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2024 yılında akustik dinleme yöntemiyle tespit edilen su kayıpları sayesinde 3 milyon 700 bin metreküp su israfı önlenmiş durumda.

04.12.2024 15:46  Güncelleme: 15:47
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü çerçevesinde su kayıplarını minimum seviyeye indirmek için yapılan çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı. Başkan Alemdar, "2024 yılında yüzeye çıkmayan ve akustik dinleme yöntemiyle tespit ettiğimiz su kayıpları sayesinde 3 milyon 700 bin metreküp su israfını önledik" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü sebebiyle "suya değer veren belediyecilik" anlayışıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. SCADA sistemi ile suyun kaynaktan musluğa kadar anbean takibinin yapılması, akustik dinleme ile yüzeye çıkmayan arızaların hızla tespiti, izole alt bölgelerin oluşturulması konuları hakkında detayları paylaşan Alemdar, Sakarya'da su kayıp oranını her geçen gün daha aşağı seviyelere indirdiklerini söyledi. Teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı ve saha çalışmalarının aralıksız şekilde yürütüldüğünü ifade eden Başkan Alemdar, 8 ayda 40 bin kişinin içme suyuna tekabül edecek 3 milyon 700 bin metreküp su israfı önlendiğini ifade etti.

Su kayıp kaçak oranının minimum seviyelere indirmek için gerekli adımları attıklarını aktaran Başkan Alemdar, "Su kaynaklarına sahip çıkma ve su israfı konusunda kesin bir tutuma sahibiz. Sakarya'nın su kaynaklarının kontrolsüz kullanımına asla müsaade edemeyiz. Su kayıplarının önüne geçmek için yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan akustik dinleme sistemi ile 2024 yılı içerisinde yüzeye çıkmayan su kayıplarını tespit ederek 3 milyon 700 bin metreküp su israfını önledik. Su kayıpları ile kaynaklarımızın yok olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Alemdar'ın verdiği bilgilere göre küresel iklim krizleri ve beraberinde yaşanan kuraklık ile birlikte alarm veren su kaynakları için Sakarya'da örnek çalışmalar sürdürülüyor. Şehrin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün stresini azaltmak ve gelecek nesillere su kaybı olmadan taşımak için gerekli görülen noktalara alternatif yer altı kaynakları kazandırılıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Su Kayıplarını Önlemek İçin Önemli Adımlar Atılıyor - Son Dakika

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