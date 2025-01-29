Sakarya'da Yeni Nesil Durak Hizmete Girdi - Son Dakika
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Sakarya'da Yeni Nesil Durak Hizmete Girdi

Sakarya\'da Yeni Nesil Durak Hizmete Girdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerini dikkate alarak Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne yeni nesil bir durak montajladı. Ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen çalışma ile toplu taşıma kullanan vatandaşlara daha konforlu ve estetik bir bekleme alanı sunulmuş oldu.

29.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen talepleri dikkate alarak yürüttüğü çalışma çerçevesinde şehrin en işlek noktalarına montajladığı yeni nesil duraklardan birini Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde hizmete aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşımı daha konforlu bir hale getirmek için vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Büyükşehir ekipleri, şehrin en işlek caddelerine ve dört bir yanına yeni nesil duraklar montajlayarak toplu taşıma kullanan vatandaşlara estetik ve güvenli alanlar sunuyor. Çalışmalardan sonuncusu ise son dönemde ulaşım yoğunluğunun oldukça arttığı Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde uygulandı. Serdivan'ın trafiğine bir durak noktası daha kazandıran ekipler, vatandaşların kullanımına sundu.

Vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığı ve ulaşım hizmetlerinin daha konforlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne yeni bir durak montajını tamamladık. Toplu taşıma hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve hemşerilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Yeni Nesil Durak Hizmete Girdi - Son Dakika

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