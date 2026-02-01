Eskişehir'de Gazeteci Hakkı Sağlam'a Yumruklu Saldırı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'ın iki kişinin yumruklu saldırısına uğradığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Sağlam 29 Ocak Perşembe akşamı, katıldığı bir TV programı sonrasında Sağlam motosikletli iki kişi tarafından takip edildi. Araç çevre yoluna çıkış yapmak için durduğunda motosiklet Sağlam'ın aracına arkadan çarptı. Sağlam araçtan indiğinde kasklı iki kişiden biri Sağlam'a saldırıp yumruk atmaya başladı. Sağlam önce, "Sizi kim gönderdi?" diye bağırdı, sonra polisi aramak için telefonunu eline aldı. Bunu gören saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Emniyet, saldırganların bulunması için yüzlerce kamera incelemeye aldı.

Sağlam saldırı sonrası polislerle hastaneye giderek darp raporu aldı.

Siyasilerden saldırıya kınama

Saldırının duyulmasının ardından Eskişehir'de birçok siyasi Sağlam'a yönelik yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladıkları mesajlarla kınadı.

Mesajlar şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce:

"Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü değerli gazetecimiz Hakkı Sağlam'a yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini öğrendim. Bu çok üzücü olay nedeniyle, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu çirkin saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde hesap vermesini diliyorum."

"Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini diliyorum"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç:

"Basın mensuplarına yönelik şiddet, halkın haber alma hakkını ve demokrasimizi doğrudan hedef almaktadır. Sakarya Gazetesi'nde görev yapan deneyimli gazeteci, değerli dostum Hakkı Sağlam'a yapılan saldırıyı kınıyor; Sayın Sağlam'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini diliyorum."

"Basına ve düşünce özgürlüğüne yönelik her türlü şiddetin karşısındayız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt:

"Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, değerli dostum Hakkı Sağlam'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum. Basına ve düşünce özgürlüğüne yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum."

"Bu tür saldırılar halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü hedef almaktadır"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz:

"Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendim. Basın emekçilerine yönelik bu tür saldırılar yalnızca bir kişiyi değil, halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü hedef almaktadır. Şiddeti ve tehdidi meşru gören bu anlayışı kınıyorum. Gazeteci Hakkı Sağlam'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, faillerin bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum. Sakarya Gazetesi ailesine ve tüm basın camiasına dayanışma duygularımı iletiyorum."

"Basını hedef alan her saldırı, toplumun huzuruna kastetmektir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak:

"Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Basını hedef alan her saldırı, aslında toplumun huzuruna kastetmektir. ?Sayın Sağlam'a ve Sakarya Gazetesi ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırının arkasındaki azmettiricilerin ve tüm suç ortaklarının emniyet güçlerimiz tarafından en kısa sürede adalete teslim edileceğine yürekten inanıyorum."

"Saldırının faillerinin bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermesini diliyorum"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer:

"Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam'a yönelik saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermesini diliyorum. Geçmiş olsun."