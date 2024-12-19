Sakarya Gençlik Meclisi Öğrencileri Şehrin Güzelliklerini Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Gençlik Meclisi Öğrencileri Şehrin Güzelliklerini Keşfetti

Sakarya Gençlik Meclisi Öğrencileri Şehrin Güzelliklerini Keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tanıtım gezilerine katılan Sakarya ve Geyve Gençlik Meclisi öğrencileri, şehrin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını keşfetti.

19.12.2024 16:40  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım gezilerinin konuğu olan Sakarya Gençlik Meclisi ve Geyve Gençlik Meclisi öğrencileri şehrin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürünü uzman ekip eşliğinde keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Sakarya Gençlik Meclisi ve Geyve Gençlik Meclisi öğrencilerinin konuk olduğu programlarda şehrin doğal güzellikleri ve tarihi mekanları gezildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen gezilerde öğrenciler keyifli ve farklı deneyimler kazandıkları bir gün geçirdi. İlk durağında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan öğrenciler, daha sonra Ali Fuat Cebesoy Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü, Pamukova Esentepe Seyir Terası ve Tarihi Taraklı ilçesini ziyaret etti. Gün boyu süren gezilerde öğrenciler Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle'yi keşfetti.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programdan memnun kalan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gençlik, sakarya, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Geyve, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Gençlik Meclisi Öğrencileri Şehrin Güzelliklerini Keşfetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Gençlik Meclisi Öğrencileri Şehrin Güzelliklerini Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.