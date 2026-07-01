Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı eğitim ve gelişimin adresi olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı eğitim ve gelişimin adresi olmaya devam ediyor

Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı eğitim ve gelişimin adresi olmaya devam ediyor
01.07.2026 10:48  Güncelleme: 10:49
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, mesleki eğitim ve arama kurtarma kampları başta olmak üzere çeşitli kurumların eğitim ve koordinasyon programlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, farklı kurum ve kuruluşların eğitim, kamp ve koordinasyon programlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, farklı kurum ve kuruluşların eğitim, gelişim ve koordinasyon programlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Doğal ortamı ve uygulamaya uygun alanlarıyla çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan tesiste son olarak mesleki eğitim ve arama kurtarma alanında iki ayrı program gerçekleştirildi. "Mesleğim Geleceğim, Marifetli Gençlik Buluşması" çerçevesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, alan öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş Macera Park'ta bir araya geldi. Programda ahilik kültürü, mesleki eğitim, girişimcilik, sektör iş birlikleri ve istihdam ihtimalleri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak konular ele alındı. Macera Park'ın ev sahipliği yaptığı bir diğer programda ise TDV Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Eğitim ve Koordinasyon Kampı düzenlendi. İki gün süren kampta ekipler, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunurken uygulamalı çalışmalarla koordinasyon becerilerini geliştirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı eğitim ve gelişimin adresi olmaya devam ediyor - Son Dakika

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