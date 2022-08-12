Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle seyir halindeyken kabuğu kırılmış kaplumbağayı fark eden vatandaşın ihbarı üzerine yaralanmış halde bulunan hayvanı Veterinere teslim etti. Yaralı kaplumbağanın kırılan kabuklarına yaklaşık 1 saat süren operasyonda serklaj teli ile dikiş atıldı. Hasar gören bölge, sorunsuz birleşmesi için alçıya alınırken, veterinerde gözetim altında tutulan kaplumbağanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi - Son Dakika

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