Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişan hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Törene, birçok siyasi ve askeri yetkili ile çok sayıda vatandaş katıldı.

13.07.2024 18:12  Güncelleme: 18:30
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan ve bir süredir nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Kararlılık Harekatı Bölgesi Miska köyünde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında meydana gelen EYP patlaması neticesinde İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26) şehit oldu. Şehidin Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oturan ailesine acı haberi askeri yetkililer ulaştırdı. Güneşler Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehit Talay'ın cenazesi, dün gece Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı üzerinden Sakarya'ya getirildi. Şehit için Güneşler Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Talay'ın babası Mehmet Talay ve diğer yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası askerlerin kollarında cenaze namazının kılınacağı camiye geldi. Şehit Talay'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Güneşler Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Talay'ın 3 kardeşten tek erkek olduğu ve nişan hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesine yakınları başta olmak üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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