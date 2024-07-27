Salda Gölü'ne Kepçe Sokuldu İddiası - Son Dakika
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Yerel

Salda Gölü'ne Kepçe Sokuldu İddiası

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Burdur'da Salda Gölü Koruma Derneği tarafından sosyal medyada Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne kepçe sokulduğu ve sahile zarar verildiği iddiasıyla görüntüler paylaşıldı. Burdur Valiliği, yabancı uyruklu bir kişinin Nisan ayında aracıyla bölgeye girdiğinin tespit edildiği ve kişi hakkında 2 bin 52 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

27.07.2024 19:57
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(BURDUR) - Burdur'da Salda Gölü Koruma Derneği tarafından sosyal medyada Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne kepçe sokulduğu ve sahile zarar verildiği iddiasıyla görüntüler paylaşıldı. Görüntüler üzerine Burdur Valiliği, yabancı uyruklu bir kişinin Nisan ayında aracıyla bölgeye girdiğinin tespit edildiği ve kişi hakkında 2 bin 52 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Salda Gölü Koruma Derneği, sosyal medya hesabından, "Salda Gölü'ne tekrar kepçe sokulmuş. Bravo, doğa katliamında ısrarcıyız! Gölü kum havuzu sanan zihniyet sayesinde yakında Salda'yı sadece kartpostallarda göreceğiz. "Bozulmadık yer bırakmayalım" projesi tüm hızıyla devam ediyor!Bu görüntüler 25 Temmuz 2024 tarihinde kaydedildi" notuyla araç lastik izlerinin bulunduğu Salda Gölü sahilinin görüntülerini paylaştı.

Burdur Valiliği, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.  Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeşilova İlçesi, Doğanbaba Köyü ile Kayadibi Mahallesi arasında kalan bölümde, bölgeyi tanımayan yabancı uyruklu A.K. isimli şahsın 21 Nisan 2024 tarihinde aracıyla Salda gölü kenarında çamura saplanması sonucunda, mahsur kalarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Ekipleri aracı saplandığı yerden kurtarmışlardır. Konuyla ilgili ayrıca yabancı uyruklu şahsa yasak olan bölgeye araçla girmesinden dolayı, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten 2.052 TL İdari yaptırım kararı uygulanmıştır."

Kaynak: ANKA

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