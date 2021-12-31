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Salihli'de bin 364 çift 'Mutluluğa evet' dedi - Son Dakika

Salihli'de bin 364 çift 'Mutluluğa evet' dedi

31.12.2021 15:19
Salihli'de bin 364 çift 'Mutluluğa evet' dedi

Salihli Belediyesi, 2021 yılında evlilik kararı alan bin 364 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu.

Salihli Belediyesi, 2021 yılında evlilik kararı alan bin 364 çiftin nikah akdini gerçekleştirerek mutluluklarına ortak oldu.

Salihli'de 2021 yılı içerisinde bin 364 çift, 'Mutluluğa evet' dedi. Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvurarak evlilik kararı alan bin 364 çiftin nikahları Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal tarafından kıyılırken yabancı evlilik sayısı da 49 olarak gerçekleşti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, 64 çiftin nikahını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Kayda, 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diyerek nikahlarını kıydığı tüm çiftlere fincan takımı hediye etti.

Evlilik kararı alan tüm çiftlere, bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı dileyen Başkan Kayda, 2022 yılının sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA

Salihli'de bin 364 çift 'Mutluluğa evet' dedi
Salihli'de bin 364 çift 'Mutluluğa evet' dedi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli'de bin 364 çift 'Mutluluğa evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli'de bin 364 çift 'Mutluluğa evet' dedi - Son Dakika
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