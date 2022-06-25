Salihli'de kurban bayramı öncesi komisyon toplandı - Son Dakika
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Salihli'de kurban bayramı öncesi komisyon toplandı

25.06.2022 16:22
Salihli'de kurban bayramı öncesi komisyon toplandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurban komisyonu, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığı'nda toplantı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurban komisyonu, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığı'nda toplantı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurban bayramı öncesi alınacak tedbirler, hijyen kuralları, kurban alım ve satış yeri, kurban kesim yerleri, kurban kesim yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğunun denetlenmesi için veteriner hekim görevlendirilmesi, kurban kesim ücretleri, kurban kesim tesislerinde dini vecibelere uyulması için din görevlilerinin görevlendirilmesi, kamusal alanlarda kurban kesimine izin verilmemesi, izinsiz ve uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara uygulanacak yaptırımlar ile zabıta ve kolluk kuvvetlerinin bu konuları takip etmeleri konuları ele alındı.

Kaymakam Sağlam, "Vatandaşlarımızın huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamak bizim görevimiz. İlgili kurumlarımızla mevzuat çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Salihli'de kurban bayramı öncesi komisyon toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de kurban bayramı öncesi komisyon toplandı - Son Dakika
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