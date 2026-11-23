Tunceli'de 1997 yılında terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Salihlili Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir, şehadetinin 29. yıl dönümünde memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen mevlit ve hayır yemeğiyle anıldı.

Şehit Hüseyin Özdemir'in ailesi tarafından Gümüş Kafeterya'da düzenlenen mevlit ve hayır yemeğine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Rıza Gümüş, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Salihli İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Semih Bostancı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi İbrahim Yeşil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, şehit Hüseyin Özdemir'in ruhuna ithafen dualar edildi. Katılımcılar, 29 yıl önce vatan uğruna şehit düşen Özdemir'i rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Şehit ailesinin düzenlediği mevlit ve hayır yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehit Hüseyin Özdemir'in hatırası bir kez daha yaşatıldı.