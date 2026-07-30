Salihli’de Şehit İsmail Yavuz unutulmadı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2015 yılında şehit olan Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz'u şehadet yıldönümünde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Yavuz'un ailesini evinde ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 25 Temmuz 2015 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit düşen Salihlili Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz'un şehadetinin 11'inci sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin Kabazlı Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Karasoy, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ve Mahalle Muhtarı Selahattin Akcan'ın yer aldığı ziyaret, yapılan dua ile son buldu.