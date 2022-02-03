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Salihli emniyete yeni komiser yardımcısı - Son Dakika

Salihli emniyete yeni komiser yardımcısı

03.02.2022 16:18
Salihli emniyete yeni komiser yardımcısı

Manisa'nın Salihli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen göreve başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen göreve başladı.

Salihli Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı İsmail Çakır'ın Manisa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne atanmasının ardından, boşalan göreve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı İsmail Gülsen atandı. Komiser Yardımcısı Gülsen, görevine başladı.

İlk görev yerinin Salihli olduğunu belirten Gülsen, ilçede önemli çalışmalara imza atmak istediğini söyledi. - MANİSA

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Emniyet Müdürlüğü, Komiser, Salihli, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihli emniyete yeni komiser yardımcısı - Son Dakika


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