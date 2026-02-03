Salihli\'de İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran\'a veda

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılan Burhan Demirkıran için veda yemeği düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılan İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran onuruna veda yemeği düzenlendi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, veda yemeği öncesinde İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran'ı makamında kabul etti. Kaymakam Güldoğan, Demirkıran'ın görev süresi boyunca Salihli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

Jandarma Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, Burhan Demirkıran'a emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulundu.

Düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Ali Güldoğan'ın yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da katıldı.

Öte yandan aktif görev süresini tamamlayarak emekliliğe ayrılan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli'de görev yapan basın mensuplarına veda ziyaretinde bulundu. - MANİSA