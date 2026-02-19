Salihli Kaymakamı Güldoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli Kaymakamı Güldoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Salihli Kaymakamı Güldoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
19.02.2026 21:08  Güncelleme: 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.

Yeşilçam Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Kaymakam Güldoğan ve eşi Özge Güldoğan, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının masalarını tek tek ziyaret ederek yakından ilgilendi.

Programda konuşan Kaymakam Güldoğan, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Vatanı uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeleri temenni ediyorum. Sizlere her zaman kapımız açık. Hepinize hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.

İftar programı, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Programa Kaymakam Ali Güldoğan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, esnaf odası başkanları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ali Güldoğan, Salihli, Manisa, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salihli Kaymakamı Güldoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:15:01. #7.11#
SON DAKİKA: Salihli Kaymakamı Güldoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.