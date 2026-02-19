Salihli Kaymakamı Güldoğan, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gazileri iftar programında ağırladı.

Yeşilçam Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Kaymakam Güldoğan ve eşi Özge Güldoğan, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının masalarını tek tek ziyaret ederek yakından ilgilendi.

Programda konuşan Kaymakam Güldoğan, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Vatanı uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeleri temenni ediyorum. Sizlere her zaman kapımız açık. Hepinize hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.

İftar programı, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Programa Kaymakam Ali Güldoğan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, esnaf odası başkanları ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - MANİSA