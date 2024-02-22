Salihli Kaymakamı Kale ve Yağbasan Mahallelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Salihli Kaymakamı Kale ve Yağbasan Mahallelerini Ziyaret Etti

Salihli Kaymakamı Kale ve Yağbasan Mahallelerini Ziyaret Etti

Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kale ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaretlerde vatandaşların görüş, öneri ve talepleri not alındı.

22.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kale ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kırsal Kale ve Yağbasan mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Sağlam "Kale ve Yağbasan Mahalle sakinlerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Sağlam'a mahalle ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Mehmet Kamil, Yağbasan, Salihli, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Salihli Kaymakamı Kale ve Yağbasan Mahallelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 06:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli Kaymakamı Kale ve Yağbasan Mahallelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement