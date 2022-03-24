Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet - Son Dakika
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Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet

24.03.2022 18:17
Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 adayın yarıştığı seçimi İdris Özer kazanarak, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 adayın yarıştığı seçimi İdris Özer kazanarak, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Salihli'de 610 üyesi bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası olağan genel Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TUSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca'nın yaptığı kongrede mevcut başkan Rifat Yavaş aday olmazken, başkanlık için İdris Özer, Osman Göl ve Cengiz Altay yarıştı. Kongre de kullanılan 544 oyun 222'sini alan İdris Özer, odanın yeni başkanı seçildi. 4 oyun geçersiz sayıldığı kongrede diğer adaylar Osman Göl 183, Cengiz Altay135 aldı.

Tüm üyelere teşekkür eden odanın yeni başkanı Özer, "Bu seçimi kazanan ben değil sizlersiniz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

İdris Özer Başkanlığı'ndaki Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nda yönetim kurulu Nuray Çıldır, Fehmi Aydın, Nihat Şahin, Ahmet Eren, Dede Kale ve Metin İlik'ten oluşurken, denetim kurulu ise Murat Asiltürk, İsmail Sayın ve Can Türker'den oluştu. - MANİSA

Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet
Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet
Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet
Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet
Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet
Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet

YORUMLAR
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Esnaf Odası, Ali Karaca, Salihli, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Salihlili manavlar İdris Özer'e emanet - Son Dakika


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