Şam\'da Kayıp Yakınlar İçin Arama

Yerel

Suriye'de halk, başkent Şam'daki Merce Meydanı'na yıllardır ulaşamadıkları yakınlarının fotoğraflarını asarak onlardan haber almaya çalışıyor.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını aramaya başladı. Suriyeliler, yakınlarını bulmak için başkent Şam'daki Merce Meydanı'na kayıp kişilerin fotoğraflarının ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ilanlar astı. Meydandaki abide onlarca kişinin fotoğrafıyla doldu.

"Bir sonuca ulaşamadık"

Eşinin erkek kardeşi Ahmed'i arayan Bedri Al Muhammed, günlerdir meydana gelip ilanlara baktığını ifade ederek, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Burada gelip arıyorum ancak bir sonuca ulaşamadık" dedi.

Dayısı ve 2 erkek kardeşini arayan Halid Al Fadıl ise, "Annem, dayımı 2018'de nakledildiği Sednaya Hapishanesi'nde ziyaret etmişti. Binlerce mahkum kayboldu. Kimse onların nerede olduğunu bilmiyor. Tüm mahkumlar serbest bırakılmış olsa da hiçbir bilgi bulamadık. Ne cenazesini ne de izini" ifadelerini kullandı. - ŞAM