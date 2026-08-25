Samandağ'da Kaza: 2 Yaralı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki atık su kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 2 yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,