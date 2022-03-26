Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi - Son Dakika
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Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi

26.03.2022 19:59
Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi

Birinci Amatör Lig Şampiyon olan Kuyucakspor Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile birlikte şampiyonluğu kutladı.

Birinci Amatör Lig Şampiyon olan Kuyucak spor Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile birlikte şampiyonluğu kutladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucakspor oyuncularına madalyalarını tek tek takdim ederek şampiyonluk kupasını oyunculara verdi. Kuyucakspor'un Play-Off müsabakasında başarılı bir sonuç elde ederek Kuyucak'ı temsil etmesini dileyen Başkan Ertürk, "Kuyucak Belediyesi olarak voleybol, tenis, futbol, basketbol, güreş, hentbol, yüzme, halter ve badminton gibi birçok spor dalında yaklaşık 500 lisanlı oyuncumuz bulunmakta. Kuyucak'ta, yetenekli çocuklarımızı keşfederek ilçemize ve ülkemize daha iyi hizmet veren nesiller kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde spora, gençlerimize her branşta olduğu gibi futbolda da Kuyucak Belediyesi olarak her konuda destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. İlçemizde tesisleşme ve birçok spor dalında gençlerimize verdiğimiz destekler sonucunda bugün Kuyucakspor futbol takımımız, başarıyı yakaladı. İnşallah Play-Off müsabakasında da hedefine ulaşarak şampiyonluğunu perçinleyip ilçemizi Süper Amatör Ligi'nde temsil hakkını kazanır. Kuyucakspor antrenörlerimizi, futbolcularımızı ve kulübümüzü tebrik ediyor, spora destek veren tüm Kuyucaklı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde bu güzelliklerin, birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi
Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi
Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi
Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi
Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi

YORUMLAR
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Metin Ertürk, Amatör Lig, Şampiyon, Kuyucak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyon Kuyucakspor'a kupasını Başkan Ertürk verdi - Son Dakika
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