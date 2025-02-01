Samsat Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Burs Desteği

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Adıyaman Samsat Belediye Meclisi aldığı kararla her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine yönelik eşit burs desteği sağlama kararı aldı.

Lisans, önlisans, okuduğu bölüm veya kaçıncı sınıfta okuduğuna bakmaksızın tüm üniversite öğrencilerine eğitim desteği verme kararı alan Samsat Belediyesi, birinci taksit olan 2 bin 200 TL'lik kısmı öğrencilerin hesaplarına aktardı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gençlerin eğitimlerini çok önemsediklerini belirterek, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün öğrencilere çeşitli şekillerde destek olduklarını ifade etti. Başkan Fırat, "Gençlerimizin eğitimi bizim en öncelikle konularımız arasında. Herkesin bir önceliğimiz var. Bizim de önceliğimiz gençlerimiz. Bu yıl her bir öğrenci için belirlenen 4 bin 400 TL'lik eğitim yardımı belirledik ve bunu iki taksitte vereceğiz. İlk taksiti öğrencilerimizin hesaplarına aktardık. Kardeşlerimiz güle güle harcasınlar. Bu yardım miktarının yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak, Belediyemizin imkanları çok sınırlı. Bu yardımı yaparken tek bir şart sunuyoruz. İlçemizde ikamet etmeleri. Onun dışında eşit ve adil bir şekilde bütün herkese yardım yapıyoruz. İlçemizin eğitim kalitesinin yükseltilmesi için bütün imkanlarımızı kullanacak, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN