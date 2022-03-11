Samsat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
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Samsat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

11.03.2022 13:27
Samsat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101. yıl dönümü kutlaması ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101. yıl dönümü kutlaması ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırlamış olduğu ve Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törene Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Yavuz, ilçe Emniyet Amiri Tahsin Öndeş, ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, diğer kurum amirleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, tiyatro gösterisi, koro ve İstiklal Marşı oratoryosu ve şiirlerin okunmasından sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi. - ADIYAMAN

Samsat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı
Samsat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

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Mihalgazi ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi Mihalgazi ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi Kocasinanlı çocuklardan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılına özel klip Kocasinanlı çocuklardan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılına özel klip

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Adıyaman, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


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