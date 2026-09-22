Samsun 112'ye 8 ayda 937 bin 847 çağrı geldi, yüzde 57,34'ü vakaya dönüşmedi

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 8 ayda 937 bin 847 çağrı gelirken, çağrıların yüzde 57,34'ü vakaya dönüşmedi.

Samsun'da 2026 yılı 2. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi istatistikleri ile 2026 yılında yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, 2027 yılı faaliyetleri de görüşüldü. Toplantıda Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yılın ilk 8 ayında 937 bin 847 çağrı geldiği belirtildi. Çağrıların yüzde 42,66'sı vakaya dönüşürken, yüzde 57,34'ünün vakaya dönüşmediği kaydedildi. Toplantıda acil durum çağrılarının hayat kurtarmak ve güvenliğin sağlanması açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Asılsız ihbarların gerçek acil durum çağrılarına müdahaleyi geciktirebileceği belirtildi.