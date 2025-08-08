Samsun\'a İstiklal Madalyası

Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'a 101 yıl sonra verilen İstiklal Madalyası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar Samsun Müzesi'nde sergilenecek.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'un kurtuluş mücadelesindeki tarihi rolüne dikkat çekerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) tarafından 11 Şubat 1924'te Samsun Mavnacılar Loncası adına verilen İstiklal Madalyası'nın ve beratıyla birlikte Samsunlularla buluşacağını açıkladı.

Vali Tavlı yaptığı açıklamada, "Milli Mücadele Meşalesi'nin yakıldığı 19 Mayıs Şehri Samsun'umuzun 101 yıl sonra kavuştuğu İstiklal Madalyası, doğusundan batısına Karadeniz'in hırçın dalgaları ve işgalci güçlerin donanmalarıyla mücadele ederek cepheye silah ve mühimmat taşıyan Mavnacılar Loncası'nın kahraman evlatlarının onurudur. Bu tarihi değer, bugünden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'mıza kadar Samsun Müzesi'nde ziyarete açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstiklal Madalyası'nın Samsun ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Tavlı, tüm vatandaşları bu anlamlı mirası görmek üzere Samsun Müzesi'ne davet etti. - SAMSUN