Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Yeni Hizmet Binasına Ulaşım Kolaylaşıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı yeni hizmet binasına ulaşımı sağlayacak olan Kurtuluş Yolu'ndaki beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Halit Doğan, yapımı devam eden Adli Tıp Grup Başkanlığı yeni hizmet binasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Şehrimize ve çevre illerimize hizmet verecek Adli Tıp Grup Başkanlığımızın yeni binası tamamlanmak üzere. Bu noktada bizler de kırsal mahallelerimizin ana grup yolu olan ve Adli Tıp Grup Başkanlığımıza da ulaşımı sağlayacak olan Kurtuluş Yolu'nda beton kaplama yol çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz" dedi.

"Yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak"

Kurtuluş Yolu üzerinde 3 bin metre uzunluğundaki ana aks için çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Doğan, "Gerekli kazı, dolgu ve bakım çalışmalarını tamamlayarak, beton kaplama imalatlarını ivedilikle hizmete kazandıracağız. İnşallah Adli Tıp Grup Başkanlığı yeni hizmet binamız da yakın zamanda Samsun'umuza hizmet vermeye başlayacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN