Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri yoğun katılımla başladı
28.04.2026 15:49  Güncelleme: 16:02
Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri, yoğun ilgiyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Geleceğine yön vermek isteyen öğrencileri farklı meslek gruplarıyla bir araya getiren etkinlik, ilk günden büyük katılımla dikkat çekti. Programın ilk gününde konuşmacı-yazar Ahmet Şerif İzgören gençlerle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği iş birliğinde düzenlenen Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri yoğun katılımla başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programın ilk gününde konuşmacı-yazar Ahmet Şerif İzgören gençlerle bir araya geldi. İzgören'in gençlere ilham veren konuşması büyük ilgi görürken öğrenciler kişisel gelişim anlamında önemli tavsiyeler alma fırsatı buldu. Gençlerin meslek seçim sürecinde daha bilinçli adımlar atmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen organizasyonda katılımcılar merak ettikleri meslekler hakkında doğrudan bilgi alma, çalışma alanlarını yakından tanıma ve kariyer yolculuklarına dair sorularına yanıt bulma imkanı elde ediyor. 29 Nisan Çarşamba günü sona erecek olan Samsun Akademik Meslek Tanıtım Günleri saat 10.00 ile 16.00 arasında tüm ziyaretçilerini bekliyor.

Açılış programına protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meslek odaları başkanları ve üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

