Ayvacık’ta 859 vatandaşın tapu sevinci

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasıyla 859 vatandaş tapularına kavuştu. Yıllardır mülkiyet sorunlarının çözülmesini bekleyen vatandaşların tapularını alması büyük mutluluk oluşturdu.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamalan, Çarşıköy, Döngelyatak, Esenyurt, Eynel ve Kapıkaya Mahallelerinde bulunan Hazine taşınmazlarının, 6292 sayılı Kanun kapsamında 2022 yılından bu yana devam eden satış işlemlerinde yaşanan sıkıntılar, Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasındaki yazışma ve çalışmalar sonucunda çözüme kavuşturuldu. Yapılan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 859 vatandaşın mülkiyet sorunu çözüldü ve tapuları teslim edildi. Tapularına kavuşan vatandaşlar, yıllardır sonuçlanmasını bekledikleri işlemlerin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, mülkiyet sorunlarının çözülmesinde gösterilen gayret nedeniyle Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür ederek şükranlarını ifade etti.

Tapularını alan vatandaşları Ayvacık Kaymakamı Mustafa Haktan Çepni, Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ile Milli Emlak Daire Başkanı Vekili Elif Özmaden ziyaret etti.

Başvuru ve ödeme süreleri 31 Aralık 2026'ya uzatıldı

Öte yandan 22 Mayıs 2026 tarihli ve 33261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7579 sayılı Kanun ile 2/B taşınmazları ve Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca 6292 sayılı Kanun kapsamında süresi içerisinde iade başvurusunda bulunmayanlar ile geçici 8'inci madde kapsamında bulunanların başvuru süreleri de aynı tarihe kadar uzatıldı.

Yetkililer, Hazine taşınmazlarını kullanan vatandaş ve tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması ve yasal düzenlemeyle getirilen kolaylıklardan yararlanabilmeleri için Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şefliklerine başvurmaları çağrısında bulundu.

Tapularına kavuşan vatandaşların mutluluğu ise çalışmanın en dikkat çeken yönü oldu. Yıllardır bekledikleri tapularını ellerine alan vatandaşlar, yaşadıkları sevincin kendileri ve aileleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.