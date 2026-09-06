Samsun Bafra'da emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Bafra'da emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk toprağa verildi

Samsun Bafra\'da emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk (83), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ilçe emniyet müdürü, bekçiler ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybeden emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk(83), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 10 gündür rahatsızlığı nedeniyle Samsun'da bir hastanede tedavi gören Bayram Çelenk, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çelenk'in naaşı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla Bafra ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Çelenk'in cenazesi, Mevlana Mahallesi Esentepe Camisi'ne götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bayram Çelenk'in naaşı, Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli mahalle bekçileri ve polis memurları, Çelenk'in yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Yaşam, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Bafra'da emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

19:10
Amedspor’dan müthiş geri dönüş 2-0’dan maçı çevirip puan aldılar
Amedspor'dan müthiş geri dönüş! 2-0'dan maçı çevirip puan aldılar
19:06
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler
Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler
19:02
Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım
Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:31:26. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Bafra'da emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement