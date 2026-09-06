Samsun Bafra\'da emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk toprağa verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybeden emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk(83), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 10 gündür rahatsızlığı nedeniyle Samsun'da bir hastanede tedavi gören Bayram Çelenk, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çelenk'in naaşı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla Bafra ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Çelenk'in cenazesi, Mevlana Mahallesi Esentepe Camisi'ne götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bayram Çelenk'in naaşı, Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli mahalle bekçileri ve polis memurları, Çelenk'in yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.