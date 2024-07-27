Samsun Bafra\'da restore edilen Merkez CamiSi yeniden ibadete açıldı

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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Merkez CamiSi, restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Açılış programı Bafra Mehteran Grubu ve vatandaşların yürüyerek caminin önüne gelmesi ile başladı. Bafra Esentepe Camisi İmam-Hatibi Şuayip Şenel'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Altınova Mahallesi Merkez Camii İmam-Hatibi Özcan Pektaş, konuşma yaptı. Pektaş "Altınova Mahallemizin bu kutsal mabedi, 1969 yılından bugüne kadar hizmet vermeye devam etmiştir. Camilerimiz, yeryüzünde Allah'ın evleridir ve bizlerin ortak buluşma noktalarıdır. Bu kutsal mekanlar, manevi dünyamızı güçlendirdiği gibi, toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği de pekiştirir. Rabb'im, bu milletin ortak paydası olan camilerimizi, ezanlarımızı ve kardeşliğimizi baki eylesin" dedi.

Bafra İlçe Müftülüğü Şube Müdürü ve Müftü Vekili İhsan Barut ise yaptığı konuşmada caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra, camilerin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Programda, camide önceden görev yapan imam-hatiplere plaket takdimi yapıldı. Plaket sunumunun ardından Müftü Vekili İhsan Barut'un yaptırdığı dua ile cami ibadete açıldı. - SAMSUN