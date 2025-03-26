Samsun Barosu'ndan İstanbul Barosu'na Destek Gösterisi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun Barosu, İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınması ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, "İstanbul Barosu'na yönelik bu hukuka aykırı işlemi ve seçilen belediye başkanları hakkında verilen tutuklama kararlarını protesto eden ve meslektaş dayanışmasını ortaya koymak amacıyla barışçıl şekilde toplanan avukatların, vatandaşların gözaltına alınması da kabul edilemez" dedi.

Samsun Barosu avukatları, Samsun Akademik Odalar Birlikteliği'nin katılımıyla İstanbul Barosu yönetimi hakkında verilen karara tepki göstererek Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, şunları söyledi:

"İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına ilişkin karar yalnızca şekli değil, aynı zamanda maddi anlamda da açıkça hukuka aykırıdır. Barolar, Anayasa'nın 135. maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olup, yalnızca meslektaşlarımızın mesleki menfaatleri bakımından değil, aynı zamanda toplumun adalet arayışı ve savunma hakkı bakımından da temel bir işleve sahiptir. Baro başkan ve yönetimleri, serbest ve demokratik seçimlerle iş başına gelir ve bu irade, ancak yine aynı paralelde demokratik usullerle değiştirilebilir. Seçimle göreve gelen bir baro başkanı ve yönetiminin seçim dışı yollarla görevden alınması, baroların kurumsal bağımsızlığına, demokrasiye ve savunma hakkının güvencesine açık bir müdahaledir. Barolara, Anayasa ve Avukatlık Kanunu ile hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak konusunda verilen görev hukuk devletinin korunması için etkin bir role sahip olmalarını sağlamak amacı verilmiştir. Bu görevlerinin ifa ederken yaptıkları açıklamalar sebebi ile barolara yapılan hukuka aykırı müdahaleler doğrudan hukuk devletine ve vatandaşlarımın hak arama özgürlerine karşı yapılmış sayılır. Bu süreçte, İstanbul Barosu'na yönelik bu hukuka aykırı işlemi ve seçilen belediye başkanları hakkında verilen tutuklama kararlarını protesto eden ve meslektaş dayanışmasını ortaya koymak amacıyla barışçıl şekilde toplanan avukatların, vatandaşların gözaltına alınması da kabul edilemez. Orantısız güç ve biber gazı kullanıma maruz kalan meydanlardaki vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hukuki haklarının takipçi olacağız. Kişilerin, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde demokratik haklarını kullanmaları, Anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve avukatların da ayrıca avukatlık kanunu ile teminat altındadır."