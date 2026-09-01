Başsavcı Çakmak: "Adalet yalnızca sanık ve şüpheli bakımından değil, mağdur bakımından da bir güvencedir"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, yeni adli yılın açılışında yaptığı konuşmada, devletin temel görevlerinden birinin vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak ve adaletin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek olduğunu belirterek, "Adalet yalnızca sanık ve şüpheli bakımından değil, mağdur bakımından da bir güvencedir" dedi.

Samsun Adliyesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni ve Kokteyl Programı düzenlendi. Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu törende birer konuşma yaparak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ise yaptığı konuşmada, "Devletin temel görevlerinden biri vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak ve adaletin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmektir. Bu görevin yerine getirilmesinde yargının sorumluluğu çok büyüktür. Adalet yalnızca sanık ve şüpheli bakımından değil, mağdur bakımından da bir güvencedir. Suçtan zarar gören vatandaşımızın adliye kapısından içeri girdiğinde devletin yanında hissetmesi, adalete güvenin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu bağlamda yeni adli yılda da temel hedefimiz; etkin ve titiz soruşturma, makul sürede adaletin tesisi, tüm vatandaşlarımızın haklarının korunmasıyla yargıya olan güvenin daha da güçlendirilmesi olacaktır" dedi.

Çakmak, adalet hizmetinin yalnızca hakim ve savcılarla yürütülemeyeceğine dikkat çekerek, "Elbette bu hizmetin yürütülmesi sadece hakim ve savcılarla mümkün değildir. Savunma makamını temsil eden avukat meslektaşlarımız da adaletin tesisinde önemli bir rol üstlenmiştir. Yine yazı işleri müdüründen zabıt katibimize, mübaşirlerden cezaevinde görev yapan personelimize, kolluk teşkilatlarımızın adli birimlerine kadar adalet birimlerimizin tüm unsurları aynı amaca hizmet etmektedir. Bu vesileyle geride bıraktığımız adli yılda özveriyle görev yapan tüm meslektaş ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törene ayrıca, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Barış, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Erkan Tetik, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ile hakim, savcı, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ile tören sona erdi.