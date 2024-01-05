Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1379. Sokak\'ın asfaltını yenileyerek ulaşımı konforlu hale getirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski Makro AVM'nin bulunduğu bölgede yer alan 1379. Sokak'ın asfaltını yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki mahallerin yol problemlerini tek tek ortadan kaldırırken kent merkezinde bir yandan yeni imar yolları açıp bir yandan mevcut yolları yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Eski Makro AVM mevkiinde yer alan 1379. Sokak'ta BSK asfalt kaplama yol çalışması yapıldı. Yenilenen yolda ulaşım daha konforlu hale getiriliyor.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İlkadım Şube Şefi Yasin Emre Ceylan, "600 metre uzunluğunda toplam 10 metre genişliğindeki yolumuzda BSK sıcak asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede sıcak asfalt çalışmamızı tamamlayarak burayı güvenli bir şekilde trafiğe açıp ulaşımı sağlayacağız" diye konuştu.

"Gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Kent merkezi ve kırsala eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "Kentimizde yol yapım konusunda büyük bir atılım gerçekleştirdik. Kırsal bölgelerdeki mahallelerimizin yol problemlerini tek tek ortadan kaldırdık. 'Yapılamaz' denilen çalışmalar yaptık. Kent merkezinde de yeni yollar açtık, yeni kaplama çalışmalarıyla yollarımızı daha konforlu hale getirdik. Samsunumuzda ulaşım altyapısı artık daha güçlü. BSK sıcak asfalt çalışmalarımızla yollarımızdaki kaliteyi ve konforu daha da artırdık. Tüm ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Samsun için gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN