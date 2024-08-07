Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 Mahallenin İçme Suyu Problemini Çözüyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 Mahallenin İçme Suyu Problemini Çözüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi 8 Mahallenin İçme Suyu Problemini Çözüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde 8 mahallenin içme suyu problemini çözecek 28,5 kilometrelik yeni şebeke hattının 12 kilometrelik kısmını tamamladı.

07.08.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde 8 mahallenin içme suyu problemini çözecek 28,5 kilometrelik yeni şebeke hattının 12 kilometrelik kısmını tamamladı.

Samsun'un tüm ilçelerinde yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü Salıpazarı ilçesinin Dereyolu, Gökçebaşı, Karayonca, Tacalan, Tahnal ve Esatçiftliği ile Ayvacık'ın Çamalan ve Kabaklık mahallelerinin su problemini çözüyor. "Samsun İli Muhtelif İlçeler İçme Suyu İnşaatı" projesi kapsamında SASKİ tarafından Ayvacık ilçesindeki Çamalan Sondaj Kuyusundan saniyede 22 litre su temin ederek Çamalan Su Deposu'na ileten 9 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu, 4 adet terfi binası ve 1 adet sondaj binası ise tamamlandı. Şu anda mevcut depodan mahallelere suyun ulaştırılması için gerekli olan içme suyu hattı, 3 adet içme suyu deposu ve 3 adet terfi binası inşaatı çalışmaları da SASKİ ekiplerince devam ediyor.

1050 rakımda çalışıyorlar

28,5 kilometre uzunluğundaki hattın 12 kilometrelik kısmını tamamlayan SASKİ ekipleri, şebeke hattı çalışmasını Salıpazarı'nın 1050 rakımlı Karayonca Mahallesi'nde sürdürüyor. 4 iş makinesi ve 2 kamyonla görev yapan ekipler, kalan 16.5 kilometrelik kısmı tamamlamak için çalışıyor. Salıpazarı-Ayvacık İçme Suyu Hattı'nın yüzde 45'lik kısmı tamamlandı, kalan kısmı ise yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.

8 mahalle kesintisiz suya kavuşacak

Mahallelerde içme suyu sorunu kalmayana dek çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz hepimizin evi, yuvası. Bizler bu görüşle 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam koşullarını artırmak, şehrimizin önceliklerine karşılık vermek ilk hedefimiz. Bu doğrultuda da yol haritamızı oluşturuyoruz. Bir yandan da altyapı ile ilgili sorunları önceliğimiz kabul ederek, çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında kırsal mahallelerimizde su kesintileri yaşanmaması adına SASKİ ekiplerimiz, tüm ilçelerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Ayvacık ile Salıpazarı ilçelerimizdeki çalışmalarımız ile inşallah yakın zamanda 8 mahallemizin su problemini de çözüme kavuşturacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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