Samsun Büyükşehir Belediyesi \'Anakent Otopark ve Meydan Projesi\' inşaatının yüzde 70\'ini tamamladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'Anakent Otopark ve Meydan Projesi' inşaatının yüzde 70'i tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentteki otopark sayısı ve yaşam alanlarını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürüyor. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan eski Anakent İş Merkezi'nin yıkılmasının ardından otopark ve meydan projesinin startını veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnşaatında yüzde 70 fiziki gerçekleşmeye ulaşan 'Anakent Otopark ve Meydan Projesi' 222 araçlık otopark, meydan ve kafeden oluşuyor.

"Nisan ayında projeyi tamamlamayı hedefliyoruz"

Projede gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, "Samsun'un ve bu bölgenin önemli ihtiyaçlarından olan otopark problemini çözmek için attığımız adımlardan birisi de bu projedir. Projemizde yer altında 3 katlı 222 araç kapasiteli bir otopark inşa ediyoruz. Sadece otopark yapmıyoruz. Samsun'un otoparka ihtiyacı olduğu kadar meydana, nefes alabileceği alanlara da ihtiyacı var gerçeği ile hareketle bu alanın üstünü meydana dönüştürüyoruz. Çok şık, insanların ihtiyacına cevap verecek bir kafe olacak. Süs havuzları ve peyzajı ile insanların için açacak ferah bir alan inşa ediyoruz. Samsun'a değer bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Projede fiziki gerçekleşme yüzde 70'lerde. Çalışmalarımızı hızla sürdürüp Nisan ayında projeyi tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - SAMSUN