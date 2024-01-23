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Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Hamamı İnşaatının Yüzde 95'i Tamamlandı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Hamamı İnşaatının Yüzde 95'i Tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk geleneğinin önemli unsurlarından hamamların yeniden eski albenisine kavuşması için İlkadım ilçesindeki Belediye Hamamı'nı yeniden inşa ediyor. Hamamın içerisinde kafeterya, sauna odaları, dinlenme alanları, köpük odası, masaj salonları ve havuz bulunuyor. Bin 242 metrekare alan üzerine inşa edilen hamamın yüzde 95'i tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Hamamı İnşaatının Yüzde 95\'i Tamamlandı
23.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 12:58
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Belediye Hamamı inşaatının yüzde 95'i tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk geleneğinin önemli unsurlarından hamamların yeniden eski albenisine kavuşması noktasında da önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesindeki Belediye Hamamı yeniden inşa ediliyor. Modern yapı ile Osmanlı mimarisini birleştirmeyi amaçlayan hamamın içerisinde kafeteryası, sauna odaları, dinlenme alanları, köpük odası, masaj salonları, 21 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra klasik hamamlarda olmayan havuz da mevcut. Bin 242 metrekare alan üzerine inşa edilen hamamın yüzde 95'inin tamamlandığı belirtildi.

Yüzde 95'i tamamlandı

Hamamın inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde önemli modernizasyon ve değişim çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan birisi de eski Belediye Hamamıydı. Eski Belediye Hamamımız yıllar öncesinden yapılmış ve artık işlevini yitirmiş bir haldeydi. Modern ve klasik Osmanlı mimarisini harmanlayarak konsept bir yapı yaptık. Şu anda inşaatımız yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Kısa bir süre sonra hizmete girmiş olacak inşallah. Samsunumuza, vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Belediye Hamamı İnşaatının Yüzde 95'i Tamamlandı - Son Dakika
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