Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ev Ziyareti Yapıyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi, engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi tarafından engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirilirken, engelli bireylerin anneleri için de özel etkinlikler yapılıyor. Ayrıca engelli bireylerin anneleri belirli periyotlarla ekipler tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.

Engelli bireylerin annelerinin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi için birçok etkinlik ve faaliyette bulunduklarını belirten Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, "Özellikle engelli bireylerin anneleri benim tanıdığım en güçlü anneler. Onların yanına geldiğimizde içlerine girdiğimizde bu işin asıl kahramanlarının onlar olduğunu görüyoruz. Engelli bireylere ve ailelerine yönelik birçok destek ve etkinlik düzenliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik hizmetlerinin hayatlarına birçok katkısı olduğunu anlatan Rabia Uzun, "Evet, biz özel gereksinimli çocuk annesiyiz. Maalesef hayat mücadelemiz kolay olmuyor. Ancak süreç içerisinde içimizdeki gücü gördük. Biz de bu yola başlarken bu kadar güçlü olduğumuzu bilmiyorduk. Bunu zorda kalınca anlıyorsunuz. Tabi ki bu uyum süreci kolay olmadı. Ancak en kısa şekliyle ve en az hasarla bu süreci tamamladık. Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik çok güzel çalışmalar yaptığını öğrendim. Büyükşehir sayesinde benimle aynı yolda yürüyen anneler ile tanıştım ve birbirimize destek olduk. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri çok fazla. Hem çocuğumuzun gelişimi açısından hem bizim sosyalleşmemiz açısından hayatımıza dokundu" şeklinde konuştu. - SAMSUN