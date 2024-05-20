Samsun Büyükşehir Belediyesi Engellilere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıttı

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli bireylerimizin her zaman yanında olmaya, yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun'da 100 engelli bireye akülü araçları ve tekerlekli sandalyeleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) yaptığı çalışmalarla engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir, sürece zaman zaman hayırsever vatandaşları dahil ederek ve kurumlarla iş birliği yaparak her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı da başarıyor. Bu kapsamda Hollandalı hayırsever iş insanı Ron Gazalle tarafından bağışlanan 100 adet akülü araç ve tekerlekli sandalye Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği tarafından düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Tören, İlkadım ilçesi Batı Park'taki konser alanında ünlü sanatçı Zeynep Bastık konseri öncesi gerçekleştirildi.

"Desteğimiz artarak sürecek"

Her konuda engelli bireylerin yanında olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, toplumsal yaşamla olan bağlarını güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu organizasyonda o çalışmalardan biri. Hayırsever iş insanı Ron Gazalle ve bağışın gerçekleşmesine aracılık eden Olgun Aydoğan'a da teşekkürlerimizi iletiyorum. Kendileriyle Çarşamba Belediye Başkanlığı sürecimizde de birçok insanımızın gönlüne dokunmuş, akülü araç desteği sağlamıştık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecimizde de inşallah daha da fazla insanımızın gönlüne dokunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm toplum olarak özel gereksinimli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak için bir ahenkle hareket edeceğimize eminim" diye konuştu.

"Onların mutluluğu yürekleri ısıttı"

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Engelli vatandaşlardan Bülent Burul "Büyükşehir Belediyemize, Valiliğimize, hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz. Bizler için tekerlekli sandalye çok büyük bir ihtiyaç. Bu kadar engelli arkadaşımızın bundan yararlanmasına çok sevindim. Bize bu mutluluğu yaşattığı için Belediye Başkanımız Halit Doğan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ebru Kaptanoğlu isimli özel gereksinimli vatandaş ise "Akülü araç çok istediğim bir şeydi. Çok mutlu oldum. Artık dışarıya daha kolay çıkacağım. Özgürlüğümü geri kazanmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli yakını İlhan Çağlayan, "Oğlum 32 yaşında, serebral palsi hastası. Bugüne kadar sandalyesi yoktu. Çok zorlanıyorduk. Şimdi belediyemiz sağ olsun, İşlerimiz daha kolay olacak artık. Başkanımıza teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN