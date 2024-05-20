Samsun Büyükşehir Belediyesi Engellilere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engellilere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engellilere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıttı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Samsun'da düzenlenen törenle 100 engelli bireye akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı. Hayırsever iş insanı Ron Gazalle tarafından yapılan bağışla gerçekleşen tören, ünlü sanatçı Zeynep Bastık konseri öncesi gerçekleştirildi.

20.05.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli bireylerimizin her zaman yanında olmaya, yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun'da 100 engelli bireye akülü araçları ve tekerlekli sandalyeleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) yaptığı çalışmalarla engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir, sürece zaman zaman hayırsever vatandaşları dahil ederek ve kurumlarla iş birliği yaparak her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı da başarıyor. Bu kapsamda Hollandalı hayırsever iş insanı Ron Gazalle tarafından bağışlanan 100 adet akülü araç ve tekerlekli sandalye Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği tarafından düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Tören, İlkadım ilçesi Batı Park'taki konser alanında ünlü sanatçı Zeynep Bastık konseri öncesi gerçekleştirildi.

"Desteğimiz artarak sürecek"

Her konuda engelli bireylerin yanında olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak, toplumsal yaşamla olan bağlarını güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu organizasyonda o çalışmalardan biri. Hayırsever iş insanı Ron Gazalle ve bağışın gerçekleşmesine aracılık eden Olgun Aydoğan'a da teşekkürlerimizi iletiyorum. Kendileriyle Çarşamba Belediye Başkanlığı sürecimizde de birçok insanımızın gönlüne dokunmuş, akülü araç desteği sağlamıştık. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecimizde de inşallah daha da fazla insanımızın gönlüne dokunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm toplum olarak özel gereksinimli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak için bir ahenkle hareket edeceğimize eminim" diye konuştu.

"Onların mutluluğu yürekleri ısıttı"

Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Engelli vatandaşlardan Bülent Burul "Büyükşehir Belediyemize, Valiliğimize, hayırseverlerimize çok teşekkür ederiz. Bizler için tekerlekli sandalye çok büyük bir ihtiyaç. Bu kadar engelli arkadaşımızın bundan yararlanmasına çok sevindim. Bize bu mutluluğu yaşattığı için Belediye Başkanımız Halit Doğan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ebru Kaptanoğlu isimli özel gereksinimli vatandaş ise "Akülü araç çok istediğim bir şeydi. Çok mutlu oldum. Artık dışarıya daha kolay çıkacağım. Özgürlüğümü geri kazanmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelli yakını İlhan Çağlayan, "Oğlum 32 yaşında, serebral palsi hastası. Bugüne kadar sandalyesi yoktu. Çok zorlanıyorduk. Şimdi belediyemiz sağ olsun, İşlerimiz daha kolay olacak artık. Başkanımıza teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zeynep Bastık, Halit Doğan, Samsun, Engelliler, Etkinlikler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Engellilere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
08:09 Cannes Film Festivali’ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
08:07 Dursun Özbek’in ’’Delikanlıysa gel’’ çağrısına Ali Koç’tan gece yarısı bomba yanıt Dursun Özbek'in ''Delikanlıysa gel'' çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 10:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Engellilere Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalye Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement