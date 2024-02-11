Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlere Yönelik Gezi Programları Düzenliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Büyükşehir Gençlik Hareketi' çerçevesinde gerçekleştirilen 'Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi' kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında gençler gruplar halinde Akdağ Kayak Merkezi'ne düzenlenen gezi programına katılıyor.
Gençlerin şehre aidiyet duygularını geliştirerek problemlerin tespiti ve çözümüne katkı vermelerini sağlayıp, kişisel birikimlerini zenginleştirip yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor' mottosuyla gençlere yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Gençlik Hareketi' kapsamında 2021 yılı Temmuz ayında başlatılan 'Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi' hız kesmeden sürüyor. Gençler gruplar halinde katıldıkları gezi programlarında, kentin tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek, kültürel ve geleneksel lezzetlerini tadıyor.
Kış döneminde bölgenin mevsim şartlarında kısa süren karın yerde kalma süresini değerlendirmek için Akdağ Kayak Merkezi'ne gezi programları düzenliyor. Haftanın 5 günü düzenlenen ve her birine ortalama 75 gencin katıldığı geziler Ambarköy Açık Hava Müzesinin ziyaret edilmesi ile başlıyor. 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi, içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, ahşap evleri, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüsü ve külliyesiyle doğal yaşamı olduğu gibi yansıtan Ambarköy'ü ziyaret eden öğrenciler, ardından Akdağ Kayak Merkezi'ne geçerek burada karın keyfini çıkarıyor.
Düzenlenen programla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin, "Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi olarak 'İdeallerin ülken kadar büyükse büyükşehir seni çağırıyor' sloganıyla yola çıktık. Bu kapsamda yıl içerisinde gençlerimiz için özel rotalar hazırlayıp gezi programları düzenliyoruz. Kış döneminde de kentimizin önemli turizm noktalarından biri olan Akdağ Kayak Merkezi'ne gezi programları gerçekleştiriyoruz. Programlar gençlerimiz açısından oldukça güzel ve eğlenceli geçiyor. Amacımız, gençlerimizin kentimizin tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek, kültür ve geleneksel lezzetlerini öğrenmelerini sağlamak" diye konuştu. - SAMSUN
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