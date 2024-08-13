Samsun Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı İçin Anket Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı İçin Anket Başlattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı İçin Anket Başlattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak ve sessiz alanlardaki durumu korumak amacıyla 'Gürültü Eylem Planı' çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda halkın görüşleri doğrultusunda şekillendirilecek bir anket çalışması başlatıldı.

13.08.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak ve sessiz alanlardaki durumu korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince Samsun ili için 'Gürültü Eylem Planı' çalışmalarını halkın görüşleri doğrultusunda şekillendirecek bir anket çalışması başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Frekans Çevre Ölçüm Laboratuvarı tarafından ortaklaşa yürütülen "Samsun İli Gürültü Azaltım Senaryoları Geliştirilmesi Çalışması" kapsamında hazırlanan anket şehir genelindeki gürültü sorunlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını amaçlıyor. Anket ile vatandaşların çevresel gürültüyle ilgili yaşadıkları problemleri ve bu konudaki önerilerini toplayarak eylem planı çalışmalarına dahil edilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bu sürece aktif olarak katılmalarını teşvik ediyor ve bu önemli çalışmaya katkıda bulunmaları için herkesi anketi doldurmaya davet ediyor. Anket, şehirdeki gürültü problemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve etkili çözüm önerileri geliştirmek için kritik bir araç olarak değerlendiriliyor.

Katılım göstermek isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer alan link üzerinden ankete erişilebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, samsun, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı İçin Anket Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala Icardi göndermesi
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:37:56. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı İçin Anket Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement