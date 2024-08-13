Samsun Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem Planı İçin Anket Başlattı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak ve sessiz alanlardaki durumu korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince Samsun ili için 'Gürültü Eylem Planı' çalışmalarını halkın görüşleri doğrultusunda şekillendirecek bir anket çalışması başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Frekans Çevre Ölçüm Laboratuvarı tarafından ortaklaşa yürütülen "Samsun İli Gürültü Azaltım Senaryoları Geliştirilmesi Çalışması" kapsamında hazırlanan anket şehir genelindeki gürültü sorunlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını amaçlıyor. Anket ile vatandaşların çevresel gürültüyle ilgili yaşadıkları problemleri ve bu konudaki önerilerini toplayarak eylem planı çalışmalarına dahil edilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bu sürece aktif olarak katılmalarını teşvik ediyor ve bu önemli çalışmaya katkıda bulunmaları için herkesi anketi doldurmaya davet ediyor. Anket, şehirdeki gürültü problemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve etkili çözüm önerileri geliştirmek için kritik bir araç olarak değerlendiriliyor.

Katılım göstermek isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer alan link üzerinden ankete erişilebiliyor. - SAMSUN