Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yaptı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde kentteki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı Samsun için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlığı ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı'nda yakınlarının kabirlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı. Kıranköy, Asri ve Derecik Mezarlıklarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler tarafından mezarlıklardaki otlar temizlendi, mezarlık yolları süpürüldü, tankerler ile yıkama işlemi gerçekleştirildi. Ekipler mezarlıkları bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi. - SAMSUN