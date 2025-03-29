Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Bayram Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Bayram Hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Bayram Hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla çölyak hastalarına glütensiz gıda kolileri ve çikolatalar ulaştırdı. Başkan Halit Doğan, bu yardımların sosyal destek programlarının bir parçası olduğunu belirtti.

29.03.2025 15:53  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına Ramazan Bayramı hediyesi olarak glütensiz gıdalardan oluşan bayram kolisi ve glütensiz bayram çikolataları ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal desteklerinde çölyak hastalarını da unutmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatıyla kente kazandırılan Glütensiz Kafe ile çölyak hastalarının sosyal yaşamına katkı sunulurken, Büyükşehir Belediyesi bu kez de Ramazan Bayramı'na özel destekle onların gönüllerine dokundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından, sosyal desteğe ihtiyaç duyan çölyak hastalarına Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda kolisi desteği verildi. Özel olarak hazırlanan ve içeriği tamamen glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolileri ile glütensiz bayram çikolataları çölyak hastalarının evlerine kadar yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından teslim edildi.

"Her zaman yanlarındayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Merkezimize insanımızı alarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağımıza dair bir söz verdik. Hizmet yolculuğumuza da bu şekilde başladık. Seçim çalışmalarımızda çölyak hastalarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına adımlar atacağımızın sözünü vermiştik. Göreve gelir gelmez de Glütensiz Kafemizi hayata geçirdik. Ramazan ayını şehrimizde birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Bayram sevincini yaşarken çölyak hastalarımızın da yanında olmak adına glütensiz çikolata ve glütensiz ürünlerden oluşan bayram kolilerimizi onlara ulaştırmış olduk. Bir kez daha hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Halit Doğan, samsun, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Bayram Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:42 Mansur Yavaş, CHP’nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:16 Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
19:18 İstanbul’da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi
19:16 Bombayı patlattı Necati Ateş’ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia Bombayı patlattı! Necati Ateş'ten Osimhen hakkında çarpıcı iddia
19:11 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 16:32:46. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Bayram Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement