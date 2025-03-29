Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Bayram Hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına Ramazan Bayramı hediyesi olarak glütensiz gıdalardan oluşan bayram kolisi ve glütensiz bayram çikolataları ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal desteklerinde çölyak hastalarını da unutmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın talimatıyla kente kazandırılan Glütensiz Kafe ile çölyak hastalarının sosyal yaşamına katkı sunulurken, Büyükşehir Belediyesi bu kez de Ramazan Bayramı'na özel destekle onların gönüllerine dokundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından, sosyal desteğe ihtiyaç duyan çölyak hastalarına Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda kolisi desteği verildi. Özel olarak hazırlanan ve içeriği tamamen glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolileri ile glütensiz bayram çikolataları çölyak hastalarının evlerine kadar yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından teslim edildi.

"Her zaman yanlarındayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Merkezimize insanımızı alarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağımıza dair bir söz verdik. Hizmet yolculuğumuza da bu şekilde başladık. Seçim çalışmalarımızda çölyak hastalarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına adımlar atacağımızın sözünü vermiştik. Göreve gelir gelmez de Glütensiz Kafemizi hayata geçirdik. Ramazan ayını şehrimizde birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Bayram sevincini yaşarken çölyak hastalarımızın da yanında olmak adına glütensiz çikolata ve glütensiz ürünlerden oluşan bayram kolilerimizi onlara ulaştırmış olduk. Bir kez daha hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - SAMSUN