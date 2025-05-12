Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek Projeleri - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek Projeleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Destek Projeleri

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, engelli bireylere ve ailelerine engelsiz bir yaşam sunmayı amaçladıklarını açıkladı. 2024-2025 yıllarında 30 bin engelli bireye destek sunan belediye, Engelsiz Yaşam Parkı ve Otizm Parkı gibi projelerle önemli hizmetler vermeye devam ediyor.

12.05.2025 12:26  Güncelleme: 12:29
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelli bireylere ve ailelerine engelsiz bir yaşam sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sosyal destekler, eğitim-seminer, ulaşım hizmeti, sağlık hizmeti, kültür-sanat – spor etkinlikleri, psikolojik destek, konaklama hizmeti gibi geniş bir yelpazede hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yılında 30 bin engelli bireye ve ailesine ulaşarak onlara destek oldu. Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireyler beş yıldızlı otel konforunda ücretsiz tatil yapma imkanı buldu. Günübirlik havuz girişleri için de olanak sunan tesis, engelli bireyler ve aileleri için önemli bir destinasyon olarak her dönem isminden söz ettirdi.

'Engelsiz Yaşam Parkı' ile 'Otizm Parkı' yüz güldürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında hizmete açılan Canik ilçesi Millet Bahçesi içindeki Engelsiz Yaşam Parkı ile 153 Kent Yönetim Merkezi'nin hemen yanında bulunan Otizm Parkı da özel gereksinimli bireylerin fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden gelişimlerine katkı sunuyor. Engelsiz Yaşam Parkı, atölye çalışmalarından, workshop ve eğitimlere birçok alanda hizmet sunarak engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarına renk katıyor. Büyükşehir Belediyesi, medikal ihtiyaçlar noktasında da engellilerin yanında olarak, onlara işitme cihazı ve tekerlekli sandalye desteği sağlıyor. Ayrıca 'Engelsiz Turizm' projesi kapsamında ise engelli bireylere ve ailelerine kentin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtıyor. Proje kapsamında engelli bireyler evlerinden özel araçlarla alınarak onlara şehrin turizm lokasyonları ücretsiz olarak gezdiriliyor.

"Engelsiz bir yaşam sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Toplumun tüm kesimlerinin yaşamını kolaylaştırmayı ilke edindiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli bireylerimiz ve ailelerine engelsiz bir yaşam sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların gönüllerinde yer edinmek en büyük mutluluğumuz. Odağına insanı alan bir anlayışla projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler toplumun tüm paydaşları ile büyük bir aileyiz. Bu güzel şehirde büyük ailenin her bir ferdinin mutluluğu bizler için çok kıymetli. Her birinin yanında olmak gönlünde yer edinmek en büyük gayemiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Engelli Bireylere Destek Projeleri - Son Dakika

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