Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Havalimanına 3 Yeni Ulaşım Hattı

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Samsun-Çarşamba Havalimanı'na SAMAIR ile ulaşım hizmeti sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağını genişletiyor. 3 ilçeyi daha hizmet ağına dahil ettiklerini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin hayatlarını daha da kolay hale getirmek adına her alanda hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bu kapsamda SAMAIR ile Alaçam, Yakakent ve Termeli hemşehrilerimizin havalimanına ulaşımını da Büyükşehir olarak biz üstleniyoruz" dedi.

1 Haziran'dan itibaren SAMAIR otobüsleriyle Samsun-Çarşamba Havalimanına yolcu taşımaya başlayan ve 5 ayda binlerce kişiye havalimanına ulaşım hizmeti sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yüksek memnuniyet ve gelen talepler sonrası hizmet verdiği güzergahların sayısını artırıyor. Hizmet ağını genişleten SAMAIR Alaçam, Yakakent ve Terme'ye de havalimanına ulaşım hizmeti sağlayacak. Sefer saatleri uçuş saatlerine göre planlanırken vatandaşlar rezervasyon işlemini ise seferin 2 saat öncesine kadar ALO 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile gerçekleştirecek.

3 ilçeye daha havalimanına ulaşım hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin konforu, güvenliği ve zamanı bizler için çok kıymetli. Bu noktada vatandaşlarımızın havalimanına ulaşımı noktasında zorluk yaşamaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak süreci kendimiz yürütme kararı aldık. 1 Haziran itibariyle SAMAIR projesini hayata geçirerek, havalimanına ulaşımda Büyükşehir dönemini başlatmış olduk. Aldığımız geri dönüşler son derece önemli, memnuniyet çok yüksek ve beraberinde yeni talepler var. Bu nedenle hizmet ağımıza 3 ilçemizi daha dahil ederek Alaçam, Yakakent ve Termeli hemşehrilerimizin de havalimanına ulaşımını kolaylaştırmak adına ek güzergahları hizmete almış olduk. İnsanımızın konforu, güvenliği ve zamanı bizler için çok kıymetli. Biz bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar sefer saatlerine ve güzergahlarına belediyenin web sitesinden ve SAMULAŞ'ın mobil uygulamasından anlık olarak ulaşabiliyor. Ödemeler kredi kartı ya da SAMKART ile gerçekleştiriliyor. - SAMSUN