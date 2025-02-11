Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden İşitme Cihazı Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, işitme engeli bulunan vatandaşlara işitme cihazı desteği sağlıyor. Başvurular ALO 153 üzerinden alınacak ve gerekli şartları sağlayanlar destekten faydalanabilecek.

11.02.2025 16:38  Güncelleme: 16:41
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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) gerekli şartları taşıyan vatandaşlara işitme cihazı desteği sağlıyor.

SBB, işitme engeli bulunan ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlara işitme cihazı desteği veriyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi, işitme engeli olan vatandaşlara destek olmak için çeşitli şartlar belirledi. Öncelikle başvuru yapacak kişilerin işitme engeli ve cihaz kullanabilir olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekmekte. Ayrıca en son SGK desteğiyle alınan cihazın üzerinden 5 yıl geçmiş olması ve sosyoekonomik açıdan durumunun elverişsiz olması gibi şartlar da başvuru için gerekli diğer koşullar olarak belirtiliyor. Tüm bu gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar başvurularını ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapabilecek. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlara işitme cihazları teslim edilecek. Belediye, bu önemli destekle işitme engelli bireylerin yaşamlarını daha kolay hale getirmeyi ve onların toplumla daha etkin bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

"Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız"

Vatandaşların huzur ve mutluluğunu öncelediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda ve sunduğumuz hizmetlerde önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru oluyor. Bu nedenle işitme sorunu yaşayan hemşehrilerimizim günlük yaşamlarını daha kolay hale getirmek, seslerini duyurabilmek ve kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için işitme cihazı desteği sağlıyoruz. Bizler yalnızca belediye hizmetlerini yerine getirmiyor; aynı zamanda hemşehrilerimizin gönüllerine dokunan, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışan bir anlayışla hizmet vermek için çaba sarf ediyoruz. Her bir hemşehrimizin yanında olmak, onların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak bizim için en büyük öncelik. Tüm hemşehrilerimizin her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği - Son Dakika

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