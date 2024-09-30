Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara Anket Desteği - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara Anket Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Vatandaşlara Anket Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların görüşlerini almak için Atakum'da anket standı kurdu. İlkadım'dan sonra Çobanlı İskelesi'nde de yapılan anketle şehrin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

30.09.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların istek ve taleplerini dikkate alarak yol haritasını oluşturmaya devam ediyor. İl genelinde memnuniyet anketi çalışması başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu hafta Atakum'da Çobanlı İskelesi'nde anket standı kurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'daha ileri' Samsun hedefiyle yaptığı altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra hizmet odaklı projeleriyle de dikkat çekiyor. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi şehrin tüm paydaşlarının görüşlerine büyük önem vererek farklı uygulamalarla kamuoyunun nabzını tutuyor. Bu kapsamda 153 Çözüm Merkezi tarafından başlatılan anket çalışması tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak İlkadım İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan anket standında yüzlerce vatandaşın görüşüne başvuruldu. İkinci anket standı ise Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde kuruldu.

Büyükşehir'in anket çalışmasına yoğun ilgi

Çobanlı İskelesi'ndeki standı ziyaret eden vatandaşlar hem mevcut projeleri ve hizmetleri değerlendirdi hem de taleplerini Büyükşehir yetkililerine iletti. Limonata ikramı eşliğinde sorulara yanıt veren vatandaşlar anket çalışmasından ve görüşlerinin önemsenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Büyükşehir'in Atakum sahili Çobanlı İskelesi mevkisindeki anket standı 30 Eylül- 5 Ekim tarihlerinde açık olacak. Ardından diğer ilçelerde de anket stantları kurularak vatandaşların görüşüne başvurulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Vatandaşlara Anket Desteği - Son Dakika

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